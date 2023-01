‘Darna’ pinagkaguluhan sa Indonesia; Joshua, Charlie mabenta sa Ghana, Nigeria

Ngayong 2023, patuloy pa rin ang ABS-CBN na maghatid ng de-kalidad na mga programa sa iba’t ibang dako ng mundo.

Ang bongga nga ng mga hit primetime serye nitong “Mars Ravelo’s Darna” dahil nasa Indonesia na, at ang “Viral Scandal” naman ay nasa Africa.

Habang patuloy nasusubaybayan si Jane de Leon bilang Darna sa Pilipinas ay napapanood na rin ng Indonesian viewers ang Bahasa Indonesian-dubbed version ng makabagong kwento ng iconic Pinoy superhero sa free TV network na ANTV.

Sa pagtatapos ng pilot week nito, naging maganda ang pagtanggap ng Indonesian viewers sa kwento ni Narda at mas napabilib sa kanyang unang transformation bilang Darna.

Binahagi rin ng ANTV chief program and communications officer na si Kiki Zulkarnain ang kanilang galak na dalhin sa Indonesia ang kwento ni Darna, na layon ding magbigay inspirasyon sa Indonesian viewers.

Aniya, “We have always presented programs with a narrative closely associated with the daily lives of Indonesian people. As we begin the year, we present a new genre to our viewers that tell the story of the iconic Filipino heroine Darna, which also appeals to our younger audiences as she serves as a perfect role model for them. Darna certainly makes our programming more diverse, and we hope it will not only entertain but instill values in the youth through her acts of kindness and bravery.”

Samantala, palabas na rin ang teleseryeng pinagbidahan noon nina Charlie Dizon, Joshua Garcia, Dimples Romana, at Jake Cuenca na “Viral Scandal” sa 41 bansa sa Sub-Saharan Africa, kabilang ang Nigeria, Ghana, Seychelles, at Ivory Coast.

Iikot ang serye sa laban ni Rica (Charlie) na makamit ang hustisya mula sa mapamantalang eskandalo na pilit sisira sa kanyang reputasyon at ng kanyang pamilya.

Ilan lamang ito sa mga programa at pelikulang hatid ng ABS-CBN sa mga manonood abroad, kung saan nakapagbenta ito ng mahigit 50,000 hours ng content sa higit 50 na bansa.

Kabilang sa mga itinampok na de-kalibreng programa abroad ay ang “FPJ’s Ang Probinsyano,” “Sino ang Maysala?: Mea Culpa,” “La Luna Sangre,” “Since I Found You,” “Ang sa Iyo ay Akin,” at “The Legal Wife” sa Africa, ang 2015 remake ng “Pangako Sa ‘Yo” sa Latin America, “The Blood Sisters” sa overseas territories ng France, at kamakailan tatlo sa primetime serye nitong “Marry Me, Marry You,” “On the Wings of Love,” at “Halik” sa Malaysia. (Rb Sermino)