Chinnie Pia Arroyo hahambalos sa F2

MATAPOS makuha ang serbisyo ni two-time conference champion Myla Pablo, nagdadag ng panibagong hitter ang F2 Logistics Cargo Movers kay dating National University (NU) Lady Bulldogs Chinnie Pia Arroyo para sa darating na 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) Open Conference simula Pebrero 4.

Inanunsiyo ng volleyball club ang pagpasok sa koponan ng 21-anyos mula Mandaue City.

Nagsilbi itong service specialist sa Jhocson-based squad at bahagi sa kampeonato ng nagdaang 84th season University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament upang maputol ang 65-taon na pagkagutom sa titulo.

“Unloading. A reliable defensive and offensive wing spiker. A young promising athlete in her first professional debut. Let’s all welcome, Chinnie Arroyo in our team called family,” ayon sa post ng koponan.

Nagsimulang maglaro sa Lady Bulldogs ang 5-foot-8 na Cebuana outside hitter noong 82nd season ng UAAP matapos makuha sa Subangdaku Techinical Vocational School at maging pambato para sa Governor’s Cup 18-Under Inter-Cities and Municipalities Volleyball Tournament.

Makakasama ni Arroyo si Pablo na kakapirma rin ng kontrata sa koponan kasunod ng nakuhang kampeonato sa nagdaang 2022 Reinforced Conference champion na Petro Gazz Angels.

Umalis na rin sa koponan sina Fil-Canadian Tine Tiamzon, Des Clemente, Dzi Gervacio, Chloe Cortez, Alex Cabanos at Rem Cailing.

Solido pa ang pwersa ng koponan kasama sina team captain Aby Marano, Kim Fajardo, Shola Alvarez, Ivy Lacsina, Dawn Macandili, Elaine Kasilag, Ara Galang, Iris Tolenada, Majoy Baron at Kim Kianna Dy, habang napipinto ang pagbabalik ni dating team captain Cha Cruz-Behag sa koponan. (Gerard Arce)