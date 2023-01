Ayaw kasuhan ng BOC: 9 oil smuggler ‘hinubaran’ ni Tulfo

Kinuwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang Bureau of Customs (BOC) kung bakit hindi kinakasuhan ang mga malalaking smuggler ng langis sa bansa.

Sa isinagawang consultative meeting ng Senate committee on energy nitong Huwebes, isiniwalat ni Tulfo ang pangalan ng diumano’y mga oil smuggler sa bansa na sina Don Rabonza na nag-o-operate sa Navotas; Sonny Qiu, Jackie Chu, Aron Uy at Lyndon Tan na na-o-operate sa Batangas at Sariaya, Quezon; Alex Chua, Bogs Violago, Jong Mangundadatu at Dondon Alahas na nag-o-operate naman umano sa Mariveles, Bataan.

“Bakit walang nahuhuli at nakakasuhan na mga bigtime smuggler katulad nito? Ang tanging kaya lang pala ng Bureau of Customs kasuhan, ang isang maliit na gasoline station. Bastos talaga itong maliliit na gasoline station, hindi marunong umareglo kaya nakasuhan,” diin ni Tulfo.

Hindi naman makasagot si BOC special agent II Anthony Escandor sa mga tanong ni Tulfo dahil nakatoka lang daw siya sa field personnel. Maging ang isyu ng ‘paihi,’ hindi raw alam ng special agent.

“You (Escandor) are not the right person to be here. I want to see the (BOC) Commissioner (Yogi Felimon L. Ruiz),” giit ni Tulfo.

Ibinahagi naman ni Escandor na nakakumpiska ang BOC ng 2.1 milyong litro ng smuggled na gasoline at diesel. Nasa 36,750 litrong diesel ang binigay nila bilang donasyon sa Philippine Coast Guard.

Pero tanong ni Tulfo, nasaan ang 2 milyong litro ng gasolina at diesel na nakumpiska ng BOC.

“Sine-seize, and then ibinenta sa mas murang halaga. Saan ibinenta? Alam n’yo naman kung sino,” anang senador.

Pinuri naman ni Tulfo ang liderato ng Bureau of Internal Revenue (BIR) dahil sa pagsuspinde sa siyam nilang tauhan dahil sa pagdududa sa kanilang integridad sa isinagawang fuel marking. Ka-tandem ng BIR ang BOC sa fuel marking.

Balak ni Tulfo na paimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang isyu ng oil smuggling at ang posibleng korapsyon ng mga opisyal dito. (Dindo Matining)