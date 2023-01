Asan ang langaw? Concert ni Toni pinakyaw ng mayayaman

Naku, Dondon (My dear editor), feel ko, maso-sold-out ang ang tickets para sa anniversary cum birthday concert mamaya ni Toni Gonzaga sa Smart Araneta Coliseum.

May mga friend ako na grabeng bumili ng ‘I Am Toni’ tickets, huh!

Gusto nilang patunayan na hindi magtatagumpay ang pang-iintriga ng iba na lalangawin ang concert ni Toni.

May isa nga akong kakilala na 20 tickets ang binili at manonood silang magkakaibigan dahil favorite nila ang misis ni Direk Paul Soriano.

Ang chika nga, masaya ang co-producer ng concert ni Toni, si Joed Serrano ng Godfather Productions, dahil hindi nila kailangang mamigay ng complimentary tickets para masiguradong maraming tao mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Pati nga mga kaibigan ni Joed ay sumuporta sa kanya at napakaraming tickets na binili para sa ‘I Am Toni’ concert.

Bongga!

Lolit lumalakas sa kaka-‘chika’

In fairness, looking good si Manay Lolit Solis nang makita ko siya kahapon sa Mario’s restaurant kung saan ka-lunch niya ang mga kaibigang sina Bambbi Fuentes, Pat-P Daza, Salve Asis, Gorgy Rula at Cris Roque ng Kamiseta.

Masaya si Manay Lolit kapag nakakalabas siya ng bahay at nagagawang makipagchikahan sa kanyang mga kaibigan, kaya naman, Dondon, dapat bago tayo umalis pa-Tokyo, Japan, makipag-lunch muna tayo with her.

Feeling ko nga, lalong lumalakas si Manay Lolit kapag nakakasama niya ang kanyang mga kaibigan.

Naku, kahapon nga, sobrang energetic siya at natuwa nang bigyan ko ng Patchi dark chocolates.

‘Yon kasi ang bilin niya sa akin nang mag-Dubai, United Arab Emirates ako.

Mas gusto na raw niya ang dark chocolates kesa sa mga milky dahil hindi nga raw healthy ‘yon.

Actually, marami akong mga celebrity na kakilala na kapag kumakain ng chocolates ay dark ang gusto.

Anyway, ‘katuwa na nakikita si Manay Lolit na masayahin pa rin kahit twice a week siyang nagda-dialysis, huh!

‘Yun na!