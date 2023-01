3YO Maiden Race kaabang-abang

NAPIPISIL ng mga karera tipster sina Jewel Of The Nile at Mam Madam na pang-primera sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf, sa Tanauan City sa Batangas ngayong araw.

Tiyak na dodominahin nina Jewel Of The Nile at Mam Madam ang bentahan pag-arangkada ng karera sa Race 1.

Sasakyan ni Rico Suson si Jewel Of The Nile, habang si Claro S. Pare ang rerenda kay Mam Madam sa distansyang 1,200 metro.

Nakalaan ang P20,000 added prize sa winning horse owner, ang ibang kasali ay sina Corona, Ark Of Gold, Mount Timbak at Queen Of The South.

Ayon sa mga karerista, bahagyang nakalalamang sa laban sina Mam Madam at Jewel Of The Nile kaya posibleng tumuon ang mga liyamadista sa kanila.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) ngayong Biyernes kaya paniguradong masisiyahan ang mga karerista sa kanilang pananaya. (Elech Dawa)