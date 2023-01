2 tserman ng barangay kinalawit sa murder

Dalawang chairman ng barangay na kapwa umano wanted sa kasong murder ang dinakip ng mga awtoridad nitong Martes sa bayan ng Don Carlos sa Bukidnon.

Kinilala ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Camiguin Provincial Field Unit ang mga suspek na sina Saturnino Cuesta, 55, chairman ng Barangay Mahayahay at Rudyrex Cinco, 42, chairman of Barangay Buyot, kapwa sa bayan ng Don Carlos.

Dinakip ang mga ito sa ilalim ng ‘Oplan: Pagtugis’ at’Oplan: Salikop’ ng CIDG-Bukidnon sa bisa ng arrest warrant sa Poblacion, Barangay San Isidro, Talakag, Bukidnon..

Ayon sa CIDG, si Cinco ang leader at miyembro naman si Cuesta ng Cinco criminal group na sangkot sa gun-for-hire at land-grabbing sa Bukidnon.

Kinumpirma rin ni National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) chairman Allen Capuyan na ang dalawang tserman ang kumamkam sa lupa ng mga Lumad sa Barangay Imbayao at Buyot sa Don Carlos.