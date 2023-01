12 General, Colonel hindi na kakagatin resign call ng DILG

Kinumpirma ng Philippine National Police (PNP) na hihintayin na lang ng karamihan sa natitira pang 12 heneral at colonel ang kanilang pagreretiro kaysa kumasa sa deadline ng paghahain ng courtesy resignation sa Enero 31.

Sinabi ni PNP spokesperson PCol. Jean Fajardo na pa-retiro na ang karamihan sa nalalabi pang mga third level official kaya wala ng dahilan para kumasa pa sila sa resign call ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos.

Dagdag ni Fajardo, iginagalang nila ang desisyon ng mga magreretirong opisyal kaya hindi na nila pipilitin ang nga ito na humabol sa January 31 deadline.

Hindi naman tinukoy ni Fajardo kung nasangkot na sa ilang kontrobersya, partikular sa droga, ang natitiang mga opisyal.

Nauna nang sinabi ni Abalos na tatanggapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ng mga opisyal na sangkot sa droga habang maku-kuwestyon ang mga opisyal na kapit-tuko sa kanilang posisyon.