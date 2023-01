Ube pandesal ng Pinay sa Hong Kong, mabenta

Baker at heart! ‘Yan ang istorya ng Pinay na sina Ding Singzon at kanyang kaibigan na si Veronica Leung na nagtayo ng kanilang sariling bakery business sa Hong Kong!

Tinawag nila itong ‘Purple Flour Hongkong’ na kanilang itinatayo noong kasasagsagan ng pandemic noong 2020.

Nakasaad sa official website ng Purple Flour, ang backstory ng kanilang business. Si Ding ay isang abogado subalit noon pa man ay batid niya na baking talaga ang nais niyang gawin at iba ang saya na nakukuha niya rito.

Aniya, “While I am a self-taught baker, I have always been very passionate about baking, and nothing brings me more joy than creating something that I truly love and sharing such creations with the people around me.”

Habang si Veronica naman ay isang formally-trained Pastry Chef at ilang taon na sa baking industry.

Nagsimula lang umano sila noon sa bahay pero habang nagtagal ay dumami na ang kanilang order hanggang sa napagdesisyunan nilang mag-rent na at ipa-register ito.

Isa sa mga binibida nilang flavor sa kanilang products ay ube. Pagbabahagi ni Ding, “One of the flavours that I hold close to my heart is ube as it transports me to my childhood days and reminds me of all the happy years I have spent growing up in the Philippines.”

“And so, as you peruse through our website, you will find that a lot of the products that we offer are created with (or blended with) the delicately unique flavour of ube,” dagdag pa niya.

Ilan sa mga best seller nila ay ang ube pandesal, ube short cake, triple-flavored cake with vanilla cream cheese frosting, mochi brownies, at cookies.

Bukod dito ay nago-offer din sila ng calamansi poppy seed loaf, ube mango cake tub, strawberry cupcakes, pandesal, at marami pang iba!

Ang presyo naman nito ay naglalaro mula HK$85.00 (P596) hanggang HK$550.00 (P3,858) depende pa sa variety nito. (Moises Caleon)