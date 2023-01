Turkish coach Levent Aydemir hahasain national karatekas

GAGABAYAN ng premyadong coach ng Turkey na si Levent Aydemir ang buong pambansang atleta na nasa ilalim ng

Karate Pilipinas Sports Federation Inc. para sa nalalapit na 32nd Souhteast Asian Games, 19th Hangzhou Asian Games pati na sa mga qualifying events para sa 2024 Paris Olympics.

“We would like to welcome our new coach Mr. Levent Aydemir. He is the former Olympic head coach of Turkey and has produced many World Champions under his watch,” post ng Karate Pilipinas na pinamumunuan ni Richard Lim.

Ikinatuwa ni Lim ang pagkuha sa serbisyo ng Turkish national karate team head coach na si Aydemir na siyang papalit sa dating foreign coach ng asosasyon na si Ocay Arpa.

Si Arpa ay nagdesisyon na pansamantalang maging head coach ng Australia matapos na hindi mabigyan ng bagong kontrata sa Philippine Sports Commission (PSC).

Sinabi ni Lim na si Aydemir ang humawak sa koponan ng Turkey na nagawang makapagwagi ng gintong medalya sa karate sa nakalipas na 2020+1 Tokyo Olympics. (Lito Oredo)