Tsika ng mga Marites: Robert Bolick kursunada ng San Miguel Beermen

HINDI mamatay-matay ang apoy hinggil sa balitang napipintong paglipat ni NorthPort Batang Pier scorer Robert Bolick papuntang San Miguel Beermen.

Muling nasangkot ang pangalan ni Bolick sa mga trade talks kung saan inaasam ng lahat ng team na makuha ang serbisyo ng isa sa mga kandidato sa Best Player of the Conference ng nagdaang Commissioner’s Cup.

Iiniulat na papunta na si Bolick sa Japan B. League o magtutungo sa isa sa mga koponan ng San Miguel Corporation.

Si Bolick ay dating miyembro San Beda University at ang MVP group ang pangunahing backer sa kanyang basketball career.

Kaya naman pinag-uusapan ang isang blockbuster trade na magdadala kay Bolick sa MVP group.

Ito ay magaganap sa pagtanggap ng TNT kay Bolick, habang makukuha ng San Miguel o Ginebra si Mikey Williams.

Ang NorthPort naman ay makatatanggap ng mga manlalaro mula sa SMB o Ginebra.

Pero sa report, sa halip na kunin si Williams, mas gusto umano ng San Miguel Corporation, partikular sa Beermen, si Bolick.

Halos pantay lang sina Bolick at Mikey sa kapasidad bagaman pinakamalaking pagkakaiba ay mas mahaba ang bitbit na kontrata ni Williams. (Lito Oredo)