Tots Carlos handa na bumomba sa Creamline

PUKPUKAN na sa ensayo ang defending All-Filipino champion Creamline Cool Smashers n pangungunahan ni back-to-back conference Most Valuable Player (MVP) Diana Mae “Tots” Carlos simula Pebrero 4 sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Open Conference.

Naunsyami man ang inaasam na kauna-unahang three-peat sa liga ng paboritong koponan matapos makuntento sa bronze medal sa Reinforced Conference, determinado pa rin ang Cool Smashers na mapanatili ang korona sa pambungad na kumperensiya.

Gigil makabawi ang 24-anyos na tubong Lubao, Pampanga.

“We really trust Coach Sherwin’s system. And for sure, ang gusto lang naman ni coach, it’s not an individual sport naman eh, it’s a team sport so we understand our role, nae-explain naman sa amin ‘yung sistema ni coach at ine-explain yung mga gusto nilang mangyari so we don’t really have to worry kasi iyun lang naman din, kailangan lang din namin maging ready kapag kailangan kami nila coach,” paliwanag ni Carlos.

Tinulungan ng dating University of the Philippines (UP) Lady Maroons ang Cool Smashers na makamit ang kanilang ika-apat at ikalimang kampeonato sa Open at Invitational Conference.

Nananatiling buo at matibay ang lineup ng Creamline na pansamantalang nagpapagaling ang team captain na si Alyssa Valdez sa natamong injury.

Matatag sa grupo sina middle blocker at Invitational Conference Finals MVP Celine Domingo kasama sina ASEAN Tourney Best Libero Kyla Atienza, Lorie Lyn Bernardo, Fille Cainglet-Cayetano, ace playmaker Julia Morado-De Guzman, power hitter Jema Galanza, veteran leader Michelle Gumabao, blocker Jeanette Panaga, Pau Soriano, Rose Vargas, Rizza Mandapat, Risa Sato at Kyle Negrito.(Gerard Arce)