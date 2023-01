Susunod na kina Arjo-Maine: Ria si Zanjoe na ang gustong mapangasawa

Mula sa pagiging friends ay naging lovers nga sina Ria Atayde at Zanjoe Marudo. At naniniwala si Ria na magandang foundation sa kahit ano man ang pagiging magkaibigan.

“I feel like being friends is always a good place to start in any relationship. Getting to know in that level and then progressing it to a beautiful story.”

At least ngayon, mas open na sila ni Zanjoe at wala rin pagde-deny.

Katwiran niya, “I feel like it’s all out in the open anyway. I don’t think there’s something to deny or confirm. I feel like it’s already out, so take it for what it is, I guess.”

Seryosohan na talaga sila dahil nga sa pagiging open na nila sa publiko sa kanilang relasyon.

“Sana po, sana po,” nakangiti niyang sagot.

Tinatanong na nga si Ria kung tulad ng kanyang kapatid na si Congressman Arjo Atayde na ikakasal na kay Maine Mendoza ay nakikita na rin niya ang sarili with Zanjoe sa ganitong estado.

“Hmmm… sige po, sige po,” natawang sabi rin niya.

Pero nabanggit niya rin na parang wala pa siya sa punto na magse-settle down?

“Ay, hindi naman po, like what I said, I didn’t say that I’m not there yet. I’m just saying na if it’s meant for me, then it will happen. If it’s not meant to be this year, eh, ‘di hindi pa.

“If it will happen, it will happen.”

Sa isang banda, naniniwala raw ang pamilya nila sa sukob. Since sina Arjo at Maine ang nagpaplano ng kasal at engaged na, sila muna talaga sa loob ng isang taon.

Sa isang banda, ang ganda ng aura at halatang masayan lang si Ria nang ilunsad nga ng White Castle Whisky bilang pinakabagong Calendar Girl, kasabay ng ika-60 taong anibersaryo nito.

Binira ng mga netizen: Kris Lawrence kinampihan pagmamaldita ni Alex

Nakisawsaw ang singer na si Kris Lawrence sa isyu ng kanegahan ni Alex Gonzaga. Dinepensahan nito ang naging action ni Alex.

Nag-post ito ng comment na, “People always have something negative to say. Let’s fast forward and after this event that waiter just went viral, will probably get something after, and a lot of sympathy. Most recognition he ever got as a waiter. So after all the noise… I’m sure he will be grateful that this happened. Looks like people just like to extract the negative out of things instead of the positive.”

At may kasunod pa itong post na, “So now it’s bad to put cake on someone’s face during a birthday? I thought that was a normal thing.”

Dahil sa mga post at comment na ito ni Kris, nag-land ang pangalan niya sa top trending sa Twitter. Either intentional o hindi, wagi si Kris sa pagpapaingay ng pangalan niya na halos hindi na masyadong namamalayan.

Ilan sa mga mababasang comment ng netizens tungkol sa kanya, “Grabeng pangmamaliit yung “most recognition he ever got” like WTF Kris Lawrence.”

“So utang na loob at dapat ipagpasalamat pa ata ni Kuya Allan ang nangyari sa kaniyang kahihiyan sa kamay ni malditang Alex Gonzaga. Ayon iyan sa bibliya ni Kris Lawrence.

“Kausapin niyo nga ‘yang La Ocean na songerette na ‘yan. KLK.”

“I never though Kris Lawrence will be this shallow. Well I guess the last picture shows. Another Donnalyn Bartolome wanna be. Dude, Alex Gonzaga is fucking rude. Calling out her bad attitude is not bullying. It’s just us letting her know.”

“Congrats to kris lawrence on achieving the most recognition he will ever get as a singer.”

“Imagine someone celebrating their birthday on a Kris Lawrence gig, he sings them happy birthday, and they surprisingly smeared a cake icing on his face while he is performing/working on stage. Yeah that seems pretty normal to me.”

So hayun na, mukhang “nagpakilala” si Kris sa mga netizens—in a bad light nga lang, huh!