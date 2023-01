Ruffa, Annabelle naloka: Eddie nagbantang hindi dadalo sa sariling birthday party

Alam mo, Dondon (my editor), kakuwentuhan ko si Ruffa Gutierrez noong isang araw at kundi ko pa nabanggit sa kanya na uuwi ako kaagad ng Pilipinas mula sa Tokyo, Japan bago mag-February 7 para sa 81st birthday event ng tatay niyang si Eddie Gutierrez ay hindi ko pa malalaman na hindi na pala tuloy ang party, huh!

Sa February 6 ang talagang birthday ni Tito Eddie, pero napagkasunduan nga ni Ruffa at nanay niyang si Annabelle Rama na magpa-party on February 7.

Dapat ay noong 80th birthday ni Tito Eddie ay may pa-party na ang pamilya Gutierrez, pero naisipan nila na sa 81st birthday na lang ng kanilang patriarch magkaroon ng big event.

Actually, last year pa pinaghahandaan ‘yon nina Ruffa at Tita Annabelle at may mga supplier na nga sila, pati venue ay okey na rin, pero hindi na nga ‘yon matutuloy.

Kuwento ni Ruffa, “My gosh, hindi mo pa pala alam. Hindi na tuloy ang party ni Daddy. Ayaw niya. Nalaman niya, ang ingay kasi ni Mommy. Alam mo naman si Mommy, kapag may kausap, naka-speaker phone, siguro narinig ni Daddy, kaya ayaw pumayag na magpa-party ng malaki.

“Sabi ni Daddy, hindi siya sisipot kung itutuloy namin ‘yung big event niya. So, no choice kami kundi i-cancel.”

Hahaha! Naaliw na lang ako sa kuwento ni Ruffa. Pero ganoon kasi talaga si Tita Annabelle, parang palagi siyang may problema sa kanyang cellphone at naka-speaker nga kapag nakikipag-usap.

Minsan, habang nagdi-dinner kami, tumawag si Ruffa at may sinasabi sa kanya, biglang tumaas ang boses ni Tita Annabelle, “Hindi ako naka-speaker phone!”

In fairness, talaga namang that time ay hindi naka-speaker phone si Tita Annabelle, kaya safe na safe kung sakali mang may secret na sinasabi sa kanya si Ruffa, huh!

So, malamang na simpleng family dinner na lang ang gagawin nila on February 6.

“That day, may taping kami ng ‘M.O.M s. (Mhies On a Mission)’, siguro after, hahabol na lang ako for the birthday dinner ni Daddy,” sey ni Ruffa.

Tamang-tama na hindi na matutuloy ang big party ni Tito Eddie on February 7, kaya maibibigay na ni Ruffa ang schedule na ‘yon para sa ‘Martyr or Murderer’ ng Viva Films na magsu-showing na sa March 1.

Anyway, kahit hindi tuloy ang big birthday event ni Tito Eddie, tuloy naman ang pag-uwi ni Raymond Gutierrez para sa birthday ng kanyang tatay.

Bukod naman kasi sa special day ng kanyang tatay, may ibang mga trabaho rin na gagawin si Mond at medyo magtatagal daw siya sa bansa.

Sa ngayon, nasa Paris, France si Mond para sa kanyang birthday at babalik muna siya ng Los Angeles, California bago uuwi ng ‘Pinas.