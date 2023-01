Righteous Ruby aarangkada sa 2023 Philracom Japan Cup

NAGSAAD ng pagsali ang tigasing si Righteous Ruby sa magaganap na 2023 Philracom “Japan Cup” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas sa darating na Linggo.

Kabilang sa mga nominadong tatakbo sa distansiyang 1,800 metro sina Bombay Nights, Enigmatic Linden, Runway Dreamer, Shastaloo, Speed Fantasy, Sudden Impact, Time For Glory at Treasure Hunting.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, puntirya ng kwadra ni Righteous Ruby na masungkit ang P600,000 premyo.

Nakalaan ang P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Hahamigin ng second placer ang P200,000, may P100,000 sa third habang P50,000, P30,000 at P20,000 sa fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

May hahamigin din ang breeder ng winning horse na P50,000 habang P30,000 at P20,000 sa second at third. (Elech Dawa)