Pinay teen Rianne Malixi walastik sa final round

BUMAWI sa maagang disgrasya si Rianne Mikaela Malixi sa magkakasunod na birdie tungo sa career-high at tournament-best eight-under 65 sa paghabol upang tumabla sa pang-anim sa tiklop ng 49th American Junior Golf Association 2023 Leg 2 Annika Invitational sa Orlando, Florida Martes (Miyerkoles sa Maynila) na pinamayagpagan ni American Ashleen Kaur sa come-from-behind sa isang palo lang.

Naging mailap sa unang dalawang araw, bagyo ang mga birdie para sa 15 taong-gulang na Pinay golfer na suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) sa pangatlo’t huling yugto ng torneo sa siyam na sinalpak.

Tampok rito ang magkakabit na tigatlo sa Nos. 7 at 12, pa-33-32 at winasak ang previous tourney 66 nina Kaur at erstwhile leader ,sumegundang si Alice Zhao ng China sa par-73 Eagle Creek course nu’ng Lunes.

Buhat sa pagtabla sa pang-26 ni Malixi, nagsalpak ng pitong birdie laban sa apat na bogey at double bogey sa unang dalawang round, nag-bogey siya siya sa No. 3, pero binirdie ang apat sa sumunod na anim na butas at dinomina ang likuran sa lima pang birdie para akbayan sa pang-anim sina Nika Ito (67) ng Japan at home bet Kiara Romero (70) sa nine-under 210.

Tumapos siyang iwan ng six stroke lang kay Kau para iparamdam na may ibubuga sa susunod na sasabakang Queen Sirikit Cup Invitational sa Manila Southwoods sa Carmona, Cavite sa Pebrero. (Ramil Cruz)