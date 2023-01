Pagbili ng mga COVID-19 bivalent vaccine natengga

May posibilidad na matagalan pa ang pagbili ng mga COVID-19 bivalent vaccines kasunod ng desisyon ng gobyerno na huwag nang palawigin ang state of calamity.

“Patuloy po ang ating negotiation in terms of bivalent vaccines. Kailangan lang po natin [busisiin] maigi itong proseso dahil meron lamang tayo na-meet na roadblock in this state of calamity na hindi po na-extend,” ayon kay DOH Officer-in-Charge Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Nabatid na ang bivalent vaccines ay ang tipo ng bakuna na tuma-target sa ispesipikong variants ng COVID-19 gaya ng mas nakakahawang Omicron.

Sinabi ni Vergeire, ang hindi na pagpapalawig sa state of calamity ay nangangahulugan nang pagiging matagal ng proseso dahil wala na ang emergency procurement.

Sa kabila nito, tiniyak ni Vergeire na gumagawa sila ng paraan para maging mabilis ang pagkuha ng mga bivalent vaccine. (Juliet de Loza-Cudia)