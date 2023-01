Nonito Donaire, iba pang Pinoy boxers natatakam sa bantamweight crown

PUPUNTIRYAHIN ng mga Pilipinong boksingero ang mga korona sa bantamweight division matapos bitawan ni undisputed king Naoya “Monster” Inoue ng Japan ang lahat ng kanyang titulo sa naturang dibisyon.

Ang kagustuhan ni four-division world titlist Nonito “The Filipino Flash” Donaire (42-7, 28KOs) na maging undisputed champion ay nagkaroon ng linaw sa pag-akyat sa weight class ng undefeated Japanese boxer.

Tatangkain din nina Pinoy boxers Vincent “Asero” Astrolabio (18-3, 15KOs), Reymart “The Assassin” Gaballo (25-1, 21KOs) at ang kaaakyat lang na si dating long-time IBF super-flyweight kingpin Jerwin “Pretty Boy” Ancajas ang mga nabakanteng korona ng bantamweight.

Hindi rin mababalewala ang iba pang Pinoy boxers na magkaroon ng tsansang magka-korona sa 118-pound category na sina Jonas “Zorro” Sultan (18-6, 11KOs) at three-division world titlist at dating WBO champion John Riel “Quadro Alas” Casimero.

Posible itong bumalik sa naturang dibisyon matapos sumabak sa super-bantamweight class nitong Disyembre 3 kontra Ryo Akaho na nagwagi ng second round knockout sa Paradise City Plaza sa Incheon, South Korea.

Nauna nang ipinag-utos ng WBC na magtapat sa interim title sina Donaire at Australian slugger Jason “Mayhem” Moloney (25-2, 19KOs) sakaling bitawan ni Inoue ang kanyang titulo.

Nakapwesto rin bilang No.5 contender ang 40-anyos na tubong Talibon, Bohol sa WBA belt, kung saan No. 2 ranked si Takuma Inoue, utol ni Naoya.

Kasalukuyang nakapwesto rin si Astrolabio bilang No. 1 contender sa IBF belt, gayundin bilang No. 3 sa WBO at No. 7 sa WBC title belt.

Nakadikit naman sa No. 4 si Gaballo sa WBO at WBC at No. 6 sa IBF title. (Gerard Arce)