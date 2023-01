Nagpasabog ng mga bus terminal sa Cotobato arestado

Patung-patong na kaso ang haharapin ng hinihinalang miyembro ng teroristang grupo na Daulah Islamiyah (DI) na umano’y utak sa serye ng pagpapasabog sa mga bus terminal sa Cotobato matapos itong madakip ng pinagsanib na pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) nitong Martes sa President Roxas, North Cotobato.

Kinilala ang suspek na si Jordan Akmad, alyas Jordan Kamad, 40 anyos at umano’y itinalagang taga-kikil, taga-gawa ng bomba at tagapag-pasabog ng DI-Hassan Group.

Nakapiit ang suspek sa President roxas Munuicipal Police Station na bukod sa kasong murder at multiple frustrated murder, nahaharap din ito sa kasong pangingikil at terorismo.

Ayon kay Maj. Gen. Roy Galido, commander ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, lumitaw sa intelligence information na sangkot si Akmad sa mga nangyaring pagpapasabog sa mga bus terminal sa North Cotabato.

May kaugnayan din umano ito kay Ali Akbar, leader ng Al Khobar Group na naaresto noong Hunyo 2021. Isa umano ito sa mga utak sa Yellow Bus Lines (YBL) bombing sa Tulunan, North Cotabato noong Enero 2021 at pagsunog sa isa pang YBL unit sa M’lang, North Cotabato noong Hunyo ng parehong taon na ikinasawi ng apat katao.

Samantala, itinanggi ni Akmad ang mga akusasyon at iginiit na isa lang siyang karaniwang magsasaka. (Edwin Balasa)