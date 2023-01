Mga OFW panghatak ng investor – PBBM

Malaking bentahe ang mga overseas Filipino worker (OFW) na nagtatrabaho sa Gitnang Silangan para makahikayat ng Arab investors na maglagak ng puhunan sa Pilipinas.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa open forum ng dinadaluhang World Economic Forum sa Davos, Switzerland matapos tanungin kung paano nito mahikayat ang mga investor mula sa mga bansa sa Middle East.

Sinabi ng pangulo na batay sa mga nauna nitong pakikipagpulong sa mga Arab leader, ang unang pinag-uusapan ay ang OFWs na pinupuri dahil sa sipag at dedikasyon ng mga ito sa trabaho.

Ayon sa pangulo, nakikita ng mga negosyante sa Gitnang Silangan kung paano magtrabaho ang mga Pinoy sa kanilang bansa na malaking bagay para sa kanilang tiwala at kumpiyansa sa Pilipinas.

“Because in the talks that we’ve had with some of the leaders from the Middle East, the discussion always begins with the overseas Filipino workers. So specific to the Middle Easter¬n countries, we have very strong relations actually with the Middle Eastern countries,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng presidente na mayroong matatag na relasyon ang bansa sa Middle East dahil sa malaking bilang ng OFWs na nagtatrabaho sa Gitnang Silangan.

Bukas aniya ang Pilipinas sa mga gustong mamuhunan at kasama sa mga pinag-usapan sa kalakalan sa mga bansa sa Gitnang Silangan ay ang planong sovereign wealth fund o investment fund ng kanyang administrasyon. (Aileen Taliping)