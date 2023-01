Marcos niligwak modus sa smuggling

Nakatutok ang atensyon ng Department of Agriculture (DA) sa pagsugpo ng smuggling upang sa gayon ay masolusyunan na ang problema sa supply ng pagkain at masawata ang pagsirit ng inflation sa bansa.

Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa interview ng Bloomberg sa Davos, Switzerland nitong Miyerkoles.

Ayon sa pangulo na tumatayo ring kalihim ng DA, nagsimula na ang agriculture department sa tinatawag nilang “rationalize the system” upang malabanan ang ilegal na importasyon ng mga produkto, katulad ng sibuyas, na ang presyo sa Pilipinas ay pinakamahal sa mundo.

Inamin ni Marcos na sa una ay tila imposible raw labanan ang smuggling pero ngayon ay nakalatag na ang sistema para masawata ito

“At the very beginning, it’s almost impossible for us to determine how much onions there were, how much we had in country because some of it were smuggled in and we didn’t where they are, what they were, and where they came from,” wika ni Marcos.

“So, we’ve rationalized that now and our importation schedules are well-established and well-understood, and all done in keeping with the consultations that we’ve had with all the stakeholders, including the onion growers in the Philippines,” paliwanag pa niya.

Trabaho ng Bureau of Customs ang paglaban sa smuggling ng mga produkto sa bansa pero bumuo rin ng task force ang DA upang labanan ang smuggling.