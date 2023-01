Magnitude 7.3 yumanig sa Davao Occidental

Niyanig ng magnitude 7.3 na lindol ang Saranggani sa Davao Occidental kahapon ng tanghali.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), naitala ang sentro ng lindol 325 kilometro sa silangan ng Sarangani ng alas-2:06 ng hapon.

Tectonic o pagkikiskisan ng mga plato ng lupa na may lalim na 64 kilometro ang sanhi ng pagyanig.

Gayunman, pinawi naman ng ahensya ang pangamba ng mga residente rito sa posibilidad ng pagtaas ng dagat o tsunami matapos ang malakas na lindol.

‘Based on data provided by the Sea Level Monitoring Station in Mati City, Davao Oriental, no sea level changes were monitored,’ ayon sa ahensya.

Samantala, naitala ang Intensity II sa Don Marcelino, Davao Occidental; Nabunturan, Davao de Oro; Glan at Kiamba, Sarangani; General Santos City, Tupi, Santo Niño, Koronadal City at T’Boli, South Cotabato

Samantala, intensity I naman ang naitala sa Kidapawan City, Cotabato; Maitum at Maasim, Sarangani; Tantangan, Lake Sebu, Tampakan, Suralla, at Norala, South Cotabato at Zamboanga City, Zamboanga del Sur.

Sa isang panayam, sinabi ni seismologist John Leri Deximo na mino-monitor nila ang posibleng aftershocks sa susunod na mga oras.

“Sa ngayon po patuloy nating minomonitor kung magkakaroon po ng aftershocks itong magnitude 7.3 sa may Sarangani,” ani Deximo.

Inihayag naman ni Diego Agustin Mariano, Office of Civil Defense (OCD) Information Officer III, na wala pa silang natatanggap na ulat sa pinsala, nasugatan o namatay sa insidente sa mga naapektuhang lugar.(Issa Santiago)