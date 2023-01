Madonna pasabog ang concert tour

Magbabalik sa pag-tour ang Queen of Pop na si Madonna para sa pag-celebrate niya ng higit na 40 years sa entertainment industry.

Siniwalat ni Madonna na ang kanyang The Celebration Tour ay may 35-city dates na magsimula sa July 15. Mag-kick off ang tour sa Vancouver, Canada at susunod ang mga cities ng Detroit, Chicago, Miami and New York. Ito ang mga lugar kunsaan nagsimula ng kanyang pagiging entertainer si Madonna.

Kasama rin sa tour ng 64-year old singer ang ilang cities sa Europe tulad ng London, Barcelona and Paris, at ang final show ay sa Amsterdam on December 1.

“I am excited to explore as many songs as possible in hopes to give my fans the show they have been waiting for,” sey ni Madonna.

Sasamahan si Madonna sa kanyang tour ng ilang performers tulad nina Diplo, Jack Black, Lil Wayne and Bob the Drag Queen, who will accompany her on the tour. (Ruel Mendoza)