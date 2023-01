Karatula ng tsuper nagpaantig sa mga netizen

Sabi nga, ‘be honest even if others are not, cannot, and will not’.

Ganyan din ang mensaheng nais iparating ng isang tsuper sa kanyang mga pasahero matapos niya maglagay ng karatula na may nakalimbag na paalalang, “Maging tapat kaibigan parehas lang tayo biktima ng kahirapan!”

Pinost ito ng Commuters of Metro Manila sa kanilang Facebook page na umani ng higit 34K reaction at 11K shares. Nakatanggap din ito ng samu’t saring saloobin sa mga netizen.

Para kay Jerico Calderon Cabida, “Maging tapat both pasahero at drayber dahil meron naman sobrang maningil o kulang manukli.”

“Biktima tayo nang kahirapan, dahil sa mga pulitikong walang kabusugan at sa mga botanteng mangmang,” hirit ni Zach Agustin.

May kwelang rebuttal din si Yle Yle Noyat, sabi niya, “Maging tapat kaibigan parehas lang tayo biktima ng kahirapan kaya magbalik kau nang sukli kung d pa sisigawan d pa magsusukli.”

“Biktima ng kasinungalingan at kasakiman ng may kapangyarihan,” pagbabahagi naman ni Sepphi Echavez.

Talaga namang paalala lang ito sa atin na walang bayad ang pagiging tapat at magiging mabuti sa ating kapwa lalo na yung mga nagtatrabaho ng marangal. (Moises Caleon)