Higit 3K pulis ikakalat sa Binondo ngayong Chinese New Year

Nasa 3,200 pulis ang ipapakalat ng Manila Police District (MPD) sa Chinatown sa Binondo para sa seguridad ng paligid sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Enero 22.

Ayon kay MPD Director Police Brig. Gen. Andre Dizon, itatalaga ang mga ito sa Chinatown area at mga katabing lugar sa Binondo simula bukas hanggang sa mismong araw ng Bagong Taon ng mga Tsino sa Linggo.

Kabilang sa babantayan ng MPD ang mga aktibidad gaya ng Food Festival, Dragonboat Festival, Solidarity Parade at Fireworks Diplay sa Plaza Ruiz sa tapat ng Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz o Binondo Church.

Ilang kalsada aniya ang isasara para sa gagawing parada pero hindi naman ito magtatagal. Inaasahan na dadalo sa pagdiriwang ang ilang opisyal ng pamahalaang-lungsod para makisaya sa mga Tsinoy. (Juliet de Loza-Cudia)