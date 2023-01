Hidilyn Diaz-Naranjo pokus sa back-to-back Olympic gold

BACK-to-back gold ang puntirya ni Hidilyn Diaz-Naranjo sa Olympics.

Magiging abala ngayong taon ang 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist na si Diaz-Naranjo dahil target niya ang ikalawang dikit na gintong medalya sa tangkang pagbuhat sa 2024 Paris Games.

Ito ang inihayag ni Diaz-Naranjo nitong Lunes sa isinagawang courtesy visit kay Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann sa Rizal Memorial Sports Complex (RMSC) sa Vito Cruz, Manila.

“Masaya na na-meet ko si Chairman Bachmann kasi sabi niya nga, he wants to see the athletes, siya iyung pupunta mismo sa training camp ng mga athlete,” sabi ni Diaz-Naranjo na kasalukuyan din na world champion sa women’s 55kgs sa 2022 IWF World Weightlifting Championships na ginanap sa Bogota, Colombia nakaraang Disyembre.

“Importante iyun sa aming mga atleta na makita ang isang mataas na opisyales na sinusuportahan kami hindi lang financially, but also [giving us] the moral support that we really need. Iyung makita naming nandun siya, it gives us inspiration,” sabi ni Diaz-Naranjo, na kasama ang Team HD kabilang ang asawa at head coach na si Julius Naranjo, sports nutritionist Jeanette Aro at team assistant Rowel Garcia.

Matapos umakyat sa 59kgs, ang 31-anyos na taga-Zamboanga ay nagpahayag ng kanyang pananabik na dalhin muli ang watawat ng Pilipinas sa kanyang ikalimang Olympics sa Paris, France.

Bukod sa pagsabak sa Paris Olympics qualifiers, inaabangan din ni Diaz-Naranjo ang international training camp sa U.S. at Japan, gayundin ang pagtatanggol sa kanyang gintong medalya sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre.

“Gusto kong tsina-challenge ako. This year, mas lalo akong naging disiplinado at determinado na mag-back-to-back gold medal sa Olympics para sa Pilipinas. I will do my best for the country,” sabi ng Filipina weightlifting superstar. (Lito Oredo)