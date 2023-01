‘He’s really a great guy’ Janine hindi buntis, kumikinang mga mata dahil kay Paulo

Surreal pa rin ang pakiramdam ni Janine Gutierrez hanggang ngayon. Dahil sabi nga niya, ang mga pinapangarap lang niya noong nasa GMA-7 siya, nagagawa na niya ngayon.

Tulad nga nitong serye nila ni Zanjoe Marudo na ‘Dirty Linen’ na sobrang tapang nga raw ng kuwento. At si Zanjoe nga, na noon pa ay dream na niyang makaeksena sa harap ng kamera.

“Sobrang excited. Sobrang happy dahil napakaganda talaga ng series. Ang tapang nang pagkakagawa.

“Sa taping namin, simula pa lang nai-starstruck na ako sa mga kaeksena ko. Ang gagaling nilang lahat.

“Sobrang laking pasasalamat ko dahil ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng ABS-cBN at Dreamscape. To the point na surreal talaga siya dahil pangarap lang ito noon, ang mga ganito katapang na kuwento, ganito kalalaking cast. Kaya thank you talaga!

“Si Miss Tessie Tomas, sobrang saya kasama.

“Si Zanjoe, sarap kasama. Hindi ko talaga naisip na mapapabilang ako sa ganito.

“Si Zanjoe, sa story conference namin, sinabi ko talaga na pangarap ko siyang makatrabaho. Hahaha! Natawa lang siya.

“Magaling siyang artista. Magaling siyang bumuo ng character!” chika ni Janine.

At may chemistry naman kayo, ha!

“Ah, talaga! Sana magkatrabaho rin kami sa pelikula.”

Kamusta na sila ni Paulo Avelino?

“Happy lang. I get to talk to him about sa mga ginagawa ko now.

“And siya ‘yung tao na nilu-look forward ko na makita ko palagi.”

Ano na ba talaga ang estado nila ngayon?

“Alam niyo na `yan. Gest niyo na `yan!

“He’s really a great guy!” patawa-tawang sabi ni Janine.

“Inspiration ko siya. Na kahit sobrang busy ako, kapag pagod ka, ‘yung encouragement niya, malaking bagay `yon. At ‘yun nga, may nilu-look forward kang kausapin, o makita, di ba?” sabi ni Janine.

Siyanga pala, ang seksi-seksi ni Janine sa presscon ng Dirty Linen at hindi siya buntis, no! Kaya sa nagsabing malaki ang tiyan niya, manigas kayo sa inggit, dahil dala lang `yon ng napasarap na pagkain noong Disyembre.

At least si Janine, maraming pagkain sa bahay! Hahahaha!

Anyway, sa Dirty Linen nga ay makikita ang karumihan ng isang maimpluwensiyang pamilya.

Kaya pa bang manaig ang pagmamahalan sa isang relasyong nadungisan ng kasinungalingan?

Sukdulan ang gagawing paghihiganti ni Janine upang maningil ng hustisya laban sa makapangyarihang pamilya ni Zanjoe.

Ang “Dirty Linen” ay mula sa ilalim ng direksyon nina Onat Diaz at Andoy Ranay, at mapapanood na ito simula ngayong Enero 23 ng 9:30 PM sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.