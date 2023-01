Handa na sa V-day: Julie, Rayver nagpaulan ng halik, yakap, kilig

Hindi na naman napigilan ng mga JulieVer fan na kiligin sa bagong video na pinost ng kanilang mga idolo kamakailan sa Instagram.

Pinost nina Julie Anne San Jose at Rayver Cruz ang pag-awit nila ng Sam Smith song na “Stay With Me”. Para nga raw ang cover version na iyon sa kanilang mga tagahanga na walang sawang sinusuportahan silang dalawa.

Caption ni Rayver: “Afternoon sesh w/ my inspo!”

Nag-comment naman si Julie sa caption ni Rayver na: “Yieeee so proud of you! Moreeee.” At may matching emojis na kiss, heart, at heart eyes emojis.

Kitang-kita at ramdam ng maraming netizen na hindi nawawala ang ngiti sa mga labi nila Rayver at Julie tuwing nagdu-duet sila. Para bang lagi silang kinikilig kapag may bago silang collab.

Hinihiritan na nga sila ng kanilang mga fan na gumawa na sila ng duet album. Sa rami na kasi ng mga cover version nila ng iba’t ibang songs, makakabuo na sila ng album at tiyak na bibilin ito agad-agad ng mga fan nila.

Anyway, inaabangan na nga ng JulieVer fans ang kauna-unahang online mini-series nila na Pag-ibig Na Kaya sa February.

Pero mauuna muna silang mapanood ulit na magkasama sa pagsimula ng The Clash Season 5 sa GMA. (Ruel Mendoza)