Ganti ng mga hater: Alex pinaglaruan, binaboy sa social media

Matapos mag-viral sa social media ang pambababoy raw ni Alex Gonzaga sa waiter na si Allan (pinahiran ng cake sa mukha), heto nga at kumalat na ang iba’t ibang meme, na may kanya-kanyang parody.

Nag-tweet si @PGAG_PH ng ginawang video kung saan ginaya niya ang mga eksena ni Alex, at pinamagatan niyang “Grabe kawawa naman si Kuya.”

Kinunan ang eksena sa isang office na tatlong tao ang bida. Ginawa ng tatlo ang eksena, pero binigyan nila ng dialogue ang gumanap na waiter.

Kinunsenya ng waiter ang gumanap na Alex, at sinabi ang lahat ng mga opinyon ng mga netizen sa nangyari.

Dialogue ng character, “Ma’am ash Wednesday pa lang po, bakit nyo ko nilagyan ng itim sa noo? Monday pa lang po. ‘Yung ginawa niyo pang-tropa lang po, tropa po ba tayo? Ayan po ‘yung asawa nyo. Sana sa kanya niyo na lang ipinahid.

“Sarado po ba ‘yung school niyo today? Kasi wala kayong class eh!

“Pero ma’am wag kayong makunsensya kasi madali ko naman itong punasan. Ang arte-arte ko naman kung magrireklamo pa ko, di ba? Saka waiter lang po ako dito, ang liit-liit na nga lang ng suweldo ko babawasan niyo pa ‘yung dignidad ko.. So go lang kung masaya kayo, di ba?”

Makikita rin ang video na nagsisigaw ito at inimbitahan pang lagyan pa siya ng maraming cake ng taong gumanap na Mikee Morada.

To date 1.1M views na ang video, at 25.6K like na, at may 5.828 retweet, 1,500 quote.

Siyanga pala, ang account na ‘yon ay venue para gawan ng parody ang mga controversial issue.

“We make kagaguhan, but professionally. I am PGAG. I am a professional GaGo!” sabi ng naturang account.

Yassi pinaiyak ni Issa Pressman

Luhaan si Yassi Pressman para sa kanyang nakababatang kapatid na si Issa Pressman na kabilang sa successful concert ng Careless Ph na “Wavy Baby Festival” sa Sinulog Festival sa Cebu City.

In-upload ni Yassi ang video sa Instagram kung saan dumalo siya sa concert para lang suportahan ang kapatid na pinapanood niya ang performance.

Sa huling video ay parang isang eksena sa pelikula na nag-iiyakan sina Yassi, Issa sa bangka habang naglalayag.

Kasiyahan at proud sa kanyang kapatid ang naramdaman ni Yassi habang pinapanood niya ito.

Ayon sa caption ng post ni Yassi, sa concert pa lang naging emosyonal na siya sa pagsa-shine ng kapatid sa entablado at husay nitong mag-perform.

Ang ikalawang iyak ni Yassi ay sa huling post nito ng video habang mahigpit na kayakap ni Issa na tuwang-tuwa sa kanya.

Maxine Gutierrez mas maganda kay Janine

Kung may makakalaban man sa pagandahan si Janine Gutierrez, ‘yun ay walang iba kundi ang nakababata niyang kapatid na si Maxine Gutierrez.

Pinuputakti ng papuri ang post ni Lotlot De Leon sa Instagram, kung saan ibinahagi nito ang ad campaign photo ni Maxine bilang endorser ng BLK Cosmetic.

Mala-dyosa at punung-puno ng kawalang-malay ang itsura ni Maxine sa larawan na siyang hinahangaan ng mga netizen.

Halos walang make-up sa larawan si Maxine para ipakita ang effect ng foundation sa mga gagamit nito.

Pinagyabang ni Lotlot sa post ang kanyang anak at sinabing, “beautiful daughter”.

May mga naniniwalang mas maganda si Maxine kay Janine dahil mas soft ang itsura nito at mas pasok maging bida sa mga acting project.

Sabi nga nila, maganda ang pinagsamang dugo nina Ramon Christopher at Lotlot.

Well, hindi nga ito ang miminsang pinagkumpara ang magkapatid. Sa tuwing ipu-post kasi ni Lotlot ang larawan ni Maxine, laging may ganung komento ang mga fan.