DTI inulan ng petisyon: P5 dagdag-presyo sa sardinas, noodles kinasa

Inulan ng kahilingan ang Department of Trade and Industry (DTI) mula sa mga manufacturer na humihirit na itaas ang presyo ng kanilang produkto hanggang P5.

Kabilang sa mga produktong inaasahang magtataas ang presyo ay ang sardinas, processed milk, kape, instant noodles, tinapay pati na ang kandila at detergent soap.

Binanggit naman ng Philippine Amalgamated Supermarket Association na asahan na rin ang pagtaas sa presyo ng mga personal hygiene products tulad ng shampoo, conditioners at sabong panligo.

Ang hinihiling na dagdag presyo ay mula P0.40 hanggang P5.60 depende sa produkto. Katuwiran ng mga manufacturer, nagmahal na ang sangkap at raw materials ng kanilang produkto.

“Meron as high as 20% na request. Inaaral para masigurado natin kasi we limit talaga the increases to at least 10 percent lang. Kung puwede doon na lang sila sa kanilang premium brands o ‘wag na dito sa mga pinakamura,” wika ni DTI Undersecretary Ruth Castelo noong Martes.

Sa Laging Handa public briefing naman nitong Miyerkoles, sinabi ni Castelo na plano sana nilang ilabas ngayong Enero ang bagong suggested retail price (SRP) pero hindi pa mapatupad dahil marami pa ang nakabinbin na request at tuloy-tuloy aniya ang mga humihirit na magtaas sa presyo ng kanilang produkto.

Pinag-aaralan pa aniya ng DTI ang mga datos kung gaano ang itataas sa mga produkto bago nila ito aprubahan.

“Ang request panay ang dating sa atin. Wala pa po tayong date kung kailan natin ilalabas ang SRP. Dapat ang plano is to release it this month kasi marami na rin pending requests talaga pero hindi pa tayo tapos. At yung figures meron pa kaming natitirang validation dahil marami pa rin ang requests,” lahad ni Castelo. (Aileen Taliping)