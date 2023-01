Dinukot na 2 aktibista pinatatalupan sa Kamara

Naghain ng resolusyon ang mga miyembro ng Makabayan bloc upang paimbestigahan sa Kamara de Representantes ang napaulat na pagdukot sa dalawang aktibista sa Cebu na nakuhanan ng video.

Sa House Resolution 695, hiniling ng mga kinakatawan ng Makabayan bloc sa House committee on human rights na pangunahan ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa nangyari kina Dyan Gumanao, ACT Region 7 union coordinator, at Armand Dayoha, 27-anyos, Alliance of Health Workers-Cebu coordinator.

Sapilitan umanong isinakay ng mga nakasibilyang lalaki na nagpakilalang mga pulis ang dalawa sa isang sasakyan matapos na bumaba sa ferry noong Enero 10.

“….After five days of enforced disappea¬rance and torture in the hands of their perpetrators, the missing activists were found in Carmen, Cebu and rescued by their families, friends, and human rights defender¬s. They narrated that they were blindfolded, handcuffed, driven in circles, and detained, and interrogated in separate rooms,” sabi sa resolusyon. (Billy Begas/Eralyn Prado)