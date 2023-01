Cybersecurity system ng ‘Pinas ilalatag

Isinusulong na ng Pilipinas ang pagtatatag ng cybersecurity system upang maprotektahan ang mga sensitibong impormasyon ng gobyerno pati na ng mamamayan.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa open forum ng dinadaluhang World Economic Forum (WEF) sa Davos, Switzerland.

Ayon sa pangulo, ikinakasa na ng kanyang administrasyon ang pagtatatag ng cybersecurity system bilang bahagi ng isinusulong na digitalization ng mga ahensiya ng gobyerno.

“The security has become a huge issue… that’s what we are trying to design now, a cybersecurity system for this sensitive information,” anang Pangulo.

Aminado si Marcos na mabagal pa rin ang internet sa Pilipinas kaya naman kumilos na ang gobyerno para ilarga ang mga programa na magpapabilis ng connectivity sa buong bansa. (Aileen Taliping)