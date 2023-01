Coach Denok Miranda hahasain depensa ng FEU Tamaraws

ITINALAGA ng pamunuan ng Far Eastern University (FEU) Tamaraws ang isa sa pinakamahusay nitong produkto na si Dennis “Denok” Miranda bilang bagong head coach ng men’s basketball team.

Inanunsyo mismo ng paaralan ang kanyang appointment nitong Miyerkoles ng umaga.

“Far Eastern University is pleased to announce the appointment of Dennis ‘Denok’ Miranda as the new head coach of the FEU Tamaraws Men’s Basketball Team. Denok brings with him over 12 years of playing experience in the PBA and is a two-time UAAP champion. He has also been a head coach in the MPBL and has been an assistant coach for the Tamaraws since 2018,” post ng unibersidad.

“Kilala bilang isang elite defender at leader noong panahon niya, si Coach Denok ay inaasahang magtanim ng defensive at winning mentality sa team,” ayon pa sa Tamaraws.

Makakasama ni Miranda ang kanyang kapwa FEU alumnus at Philippine basketball legend na si Johnny Abarrientos na magsisilbing team consultant.

Ang 40-anyos na si Miranda ay naging assistant coach ng Tamaraws mula noong 2018 at naging head coach din ng Binan City-Luxxe Slim sa MPBL.

Tinulungan ni Miranda ang Tamaraws sa pag-angkin ng mga titulo sa UAAP noong 2003 at 2004 bago siya na-draft sa ikatlong pangkalahatan ng Coca-Cola Tigers noong 2005 PBA Draft.

Matapos bigyan ng karangalan ang FEU, naglaro ang 5-foot-11 two-way guard para sa pitong koponan sa PBA hanggang 2017 na itinampok ng kampeonato sa Philippine Cup kasama ang Sta. Lucia Realtors noong 2008 at korona ng Governors’ Cup kasama ang Petron Blaze Boosters noong 2011. (Lito Oredo)