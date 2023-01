Bitawan na ang DA para sa interes ng mas nakararami

… the truth is that when your people don’t tell you what you need to know, it’s a failure of leadership.

~ Jack McDevitt

Nang tanungin ko si Assec Kristine Evangelista ng Department of Agriculture kung alam ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari sa pagbili ng sibuyas sa isang pinaboran na kooperatiba sa halagang P537 per kilo at ibinenta sa Kadiwa store ng 170 per kilo , “Wala po siyang alam sa naging negosasyon. Ang alam po niya ay ang utos niya sa amin na mapababa ang presyo ng sibuyas.”

Yun ang malaking problema. Kulang ang atensyon na ibinibigay ni Marcos sa DA , kung saan siya ang nakaupong Kalihim , kaya sa ngayon ‘sabog’ ang direksyon ng departamento.

Nang akuin ni Marcos ang puwesto ang pangunahing misyon niya ay ayusin ang buong DA na puno ng korapsyon . Pero makalipas ang halos anim na buwan nagpatuloy ang ilang maling polisiya sa DA partikular sa importasyon .

Pero sunud-sunod na ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin , lalo na ng sibuyas . Dumating sa punto na tila mabagal ang mga pagtugon ng DA at walang taga-timon sa bawat problema .

Isa na rito ang Kadiwa ng Pasko na pinasinayaan na personal ni Marcos noong Disyembre . Masaya niyang ibinalita na makakabili sa Kadiwa na mas murang halaga ng bigas , sibuyas at iba pa.

Pero tila naging panakip butas lamang ang Kadiwa sa tunay na problema sa agrikultura .

Nang makakuha ako ng impormasyon na ang mga sibuyas na ibinebenta sa Kadiwa stores sa halagang P170 per kilo ay binili ng DA sa isang kooperatiba sa halagang P537 per kilo.

Napakataas naman ng diperensya at luging-lugi ang gobyerno.

Sa aking naging panayam kay Israel Reguyal , ang pinuno ng Bonena Cooperative at supplier ng sibuyas sa Kadiwa store , itinuro niya si Assec. Kristine na siyang nagtakda ng presyo sa kanilang sibuyas .

Nilinaw naman ni Evangelista na itinaga nila sa Food Terminal , Inc. (FTI) ang pakikipag-usap sa supplier ng sibuyas . Naglagak umano ang DA ng P140 milyon na budget para rito .

Sa panayam ko naman kay Robert Tan , ang presidente ng FTI , sinabi niya na si Reguyal ang nagbigay ng presyo ng sibuyas na P537 per kilo . “Kasama na kasi sa presyo ang gastos sa diesel , sasakyan , manpower para madala sa Metro Manila ang mga sibuyas .

Ayon pa kay Tan wala siya noong panahon ng negosasyon at ang direktang kausap ni Reguyal ay si Vice President for Operations

John Gabriel Benedict Trinidad III .

Dagdag ni Tan na ang Bonena ang may pinakamababang quotation sa tatlong supplier ng sibuyas .

Ayon kay Reguyal , “simula nang ipanganak ako ngayon ko lang po naranasan na magbenta ng sibuyas ng ganitong kalaki ang presyo.”

Iniimbestigahan na ng DA ang umano’y manipulasyon sa presyo ng sibuyas ayon kay Evangelista .

Malinaw na may nanamantala sa problema .

Bukod pa ito ay pumailalim sa tinatawag na ‘intervention’ para maiwasan na dumaan sa Bids and Awards Committee (BAC) .

May panawagan na magtalaga na si Marcos ng permanenteng Kalihim ng DA dahil sa lumalalang situwasyon ng sektor ng agrikultura .

Sa dami ng kanya pang nakatakdang biyahe , makakabuti ngang bitawan na ni Marcos ang DA at ito ay sa interes ng mas nakararami .

Walang Personalan .