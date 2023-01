Bet na bet ni Super Tekla: Sunshine Guimary hubo’t hubad matulog

Kaaliw ang guesting ni Sunshine Guimary sa ‘The Boobay And Tekla Show’ dahil sa segment na ‘Guilty or not Guilty’, ha!

May tanong kasi na naranasan na ba niyang matulog nang hubo’t hubad.

At guilty ang sagot ni Sunshine.

“Guilty ako! Presko kasi. Hahahaha!” sabi ni Sunshine.

At sa guesting niyang `yon, lumalabas na pantasya pala siya ni Super Tekla, ha!

May tanong din kasi kung naranasan na ba niyang mag-direct message sa kapwa artista. Pero, not guilty ang sagot.

At pahapyaw na chika ni Super Tekla, gusto niyang i-text si Sunshine, pero wala raw siyang cellphone number nito.

At yes, hiyang-hiya, at halos hindi makapagtanong si Super Tekla kay Sunshine, dahil gandang-ganda, seksing-seksi siya sa dalaga, at bet na bet nga niya ito.

“Marupok kasi ako! Hahahaha!” sabi ni Super Tekla na namula ang mukha sa tabi ni Sunshine.

Anyway, proud Cebuano nga si Sunshine at katunayan, kahit busy siya as Maynila para sa promo ng ‘Hello Universe’ ay bumalik siya ng Cebu para sa Sinulog Festival.

Sobrang saya nga ni Sunshine na nagagawa na niya ulit ang ginagawa nila noon kapag Sinulog Festival.

Paboritong ‘daughter’ nga rin ng Cebu si Sunshine. At mababasa nga ang mensahe sa kanyang Instagram, na halos lahat ay gusto siyang makasama noong oras na `yon.

Hinayang nga ang iba dahil hindi raw nila nakita si Sunshine sa Sinulog.

Samantala, sobrang aliw na aliw rin si Sunshine kay Janno Gibbs, na kung saan ay gumaganap na mister nga niya sa kabilang mundo.

Sa kuwento kasi ng ‘Hello Universe’ ay may dalawang mundo si Janno. Sa una at tunay na mundo ay si Maui Taylor ang misis niya, at sa kabilang mundo naman ay si Sunshine nga.

“First time ko with Janno. Sobrang cool niya. Isa siya sa pinakagusto kong makasama. Ang drive kasi niya, gina-guide niya kaming lahat kahit pasan na niya ang lahat. I mean, kaeksena kasi niya lahat ng artista sa movie.

“Bilib ako sa energy niya, na after ilang days ng shooting, nandun pa rin ang guidance niya sa amin. Naa-appreciate namin lahat `yon!” sabi ni Sunshine.

Masayang-masaya si Sunshine dahil for the first time nga raw ay mapapanood na siya ng mga bata, dahil pinaghalong comedy, fantasy, drama ang ‘Hello Universe’ na si Xian Lim nga ang direktor.

“Ito na talaga ang pinaka-wholesome na movie na nagawa ko. Thankful ako na pambata na ito. Sa wakas mapapanood na ako ng mga bata.

“Walang hubad! Pang-family ito!” sabi ni Sunshine.

“Sabi ko nga, being sexy is nice. Paghuhubad is too much!

“Hindi na ako papayag na maghubad na lang, dahil gusto lang akong paghubarin. (Rb Sermino)