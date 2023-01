Bela itinangging sumama kay Pang. Bobong sa Switzerland

Tinanggi ni Bela Padilla ang mga ispekulasyon na kasama siya sa sinasabing 70 katao na delegates ni Pang. Bongbong Marcos sa Switzerland, sa nakaraang World Economic Forum.

Matapos ibalita ni Bela sa tweet niya ang pagpunta sa Switzerland, nagtanong ang netizen na si @OhLori kung kasama ba siya sa delegasyon ng Pangulo.

Itinag si Bela ng netizen ng tweet ni @IanMakabayan.

Kalmado namang sumagot si Bela na, “I’m not included in this group and paid for my own way. I will also be there to attend specific events so I’m not too sure I’ll be in the same areas.”

Nakahinga ang mga nag-comment sa paliwanag ni Bela, na walang dudang isang Kakampink at kontra sa gobyerno ni PBBM. (Rey Pumaloy)