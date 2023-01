Bebot tinawag na mukhang coronavirus, Kelot pinagmulta

Pinagmulta ng korte sa Fukuoka, Japan ang isang 68-anyos na lalaki matapos nitong insultuhin ang isang babae na mukha umanong ‘coronavirus.’

Sa isang desisyon nitong Martes, inutusan ng Fukuoka Summary Court nitong Martes ang lalaking taga-Sasebo City, Nagasaki Prefecture na magmulta ng ¥9,000 dahil sa paninirang-puri nang lantaran nitong insultuhin at tawagin ang isang babae na mukhang coronavirus habang lulan sila ng eroplano na nakahimpil sa Fukuoka Airport noong Pebrero ng 2021

Nag-ugat ang kaso nang sitahin siya ng babae sa hindi pagsusuot ng face mask.

Sa halip na magtakip ng bibig, niresbakan ng lalaki ang babae ng ‘You’ve got a face like the coronavirus’ dahilan para mapahiya ito sa mga kapwa nila pasahero.