Artist kinalbo sarili para gawan ng portrait art si ‘The Rock’

Kung may art na gawa sa bilao, buko, at tansan, syempre may mayroon ding gamit buhok!

Pinatunayan ‘yan ng isang artist mula Isabela matapos siyang magpabilib online dahil sa kanyang portrait art.

Siya si Crispin Valdez, 22-anyos tubong-Naguilian, Isabela. Kamakailan lang ay naisipan niyang gumawa ng portrait ng sikat na TV-Host na si Steve Harvey at ng Hollywood action star nasi Dwayne ‘The Rock’ Johnson pero ‘di gamit ang anumang art o recycled materials, kundi ang sarili niyang buhok.

Ito umano ang pangalawang beses na kinalbo niya ang sarili para gumawa ng art. Pero bukod sa sining, isa pa raw sa mga dahilan ni Crispin ay ang kanyang dandruff problems.

Pagbabahagi niya sa isang panayam, balak na talaga niyang magpagumit dahil sa kati ng kanyang balakubak. Hinala niya e nakuha niya ito kapag naglalaro siya ng basketball at natutuyuan ng pawis sa ulo.

Bukod dito, si Crispin din ay isang hairstylist sa kanilang lugar kaya naman nae-enjoy niya ang dalawang hobby niya – ang paggawa ng art at pag-aayos ng buhok.

Makikita sa video na inupload niya ang proseso na kanyang ginawa. Gamit ang razor ay unti-unti niyang kinalbo ang kanyang sarili na pagkaraan ay kanyang itinabi. Sa huling part ng video ay mapapanuod ang marahan niyang pagbubudbod ng hair sa mismong art sketch gamit ang glue.

Nabanggit din ni Crispin dito na sa kanyang ginagawa ay normal nang makatanggap siya ng mga negative comment mula sa mga tao na kesyo nagsasayang lang umano siya ng oras at wala siyang mapapala rito.

Subalit hinahayaan niya lang ito dahil naniniwala umano siya na balang araw ay magbubunga rin lahat ng kanyang sakripisyo sa tamang panahon.

Talaga namang lodi sa galing ang kelot na ito. Siya ang depinisyon na basta mahal at passionate ka sa ginagawa mo, push lang! (Moises Caleon)