Anyare Jean Garcia? Jennica ‘namalimos’ ng trabaho sa ABS-CBN

Kung hindi dahil sa ‘Dirty Linen’ malamang ay pa-abroad na si Jennica Garcia, anak ni Jean Garcia.

Kasi nga, dahil hiwalay na sila ni Alwyn Uytingco, obligado na siyang magtrabaho, dahil dalawa nga raw ang anak niya.

Kaya naman, naalala niya ang sinabi ng kanyang nanay, na kung sakaling gusto nitong magtrabaho sa ABS-CBN, puwede niyang tawagan si Deo Edrinal, head ng Dreamscape.

“Sabi sa akin ni mama, ‘Anak just in case na gusto mong mag-ABS-CBN, Sir Deo is a very trusted friend of mine, you can go to him’. Eh, noong panahon na `yon, inisip ko talaga na mag-OFW na ako, kasi dalawa ang anak ko.

“So, noong time na `yon, sabi ko, kapalak ko na ang mukha ko, magmi-message na lang ako (viber). Kasi, ito lang ang alam kong trabaho. Kaya bago ko pa makita sila, hanggang leeg na ang pressure sa akin,” sabi ni Jennica.

Alam na alam nga raw niya na hindi siya ang nasa isip ng mga bumubuo ng ‘Dirty Linen’ noong ginagawa ang kuwento, “Kaya sabi ko, gagalingan ko talaga. Kasi, ayokong mapahiya si Sir Deo.”

Gusto raw niyang iparamdam, ipakita sa mga boss niya, na tama ang desisyon, na siya ang ilagay sa naturang role.

Anyway, naiyak nga si Jennica sa kuwento niya, na gusto man niyang saibhin na ‘handpicked’ siya pero hindi talaga.

At in-assure naman siya ni Angel Aquino, na tama ang ginagawa niya, na magaling siyang artista, na hindi nagkamali ang Dreamscape na siya ang kunin para sa role na Lala.

Nakakatawa rin ang role ni Angel Aquino, na naka-eksena na nga si Jennica, at hindi raw niya ito kilala.

“I didn’t know who she was. Pero tinitingnan ko siya, and I was amazed. Eh, ‘yun naman pala, nasa genes niya. Nanay pala niya si Jean Garcia,” sambit ni Angel.

Well, walang masama para sa isang artista na siya mismo ang humingi ng trabaho. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang pataasan ng ihe.

Di ba nga, ang mga artista sa ibang bansa, nag-a-audition talaga para sa mga role na gusto nila. At dito rin naman sa Pilipinas, maraming ganung kaso, na kailangang mag-audition.

Aba, kung hindi ginawa ni Marian Rivera ‘yon sa Marimar, malamang hindi siya si Marian na sikat na sikat ngayon.

Ganun din si Jane de Leon, na kung hindi siya nag-audition for Darna, baka hindi siya ang bida ng Darna ngayon. At malamang, maliliit na role pa rin ang binibigay sa kanya. (Rb Sermino)