Anong secret? Dragon fruit juice sa Quiapo trending, dinudumog

Bukod sa masasarap at murang tsibog sa Quiapo, Maynila na una na naming naitampok, sikat naman na inumin dito ang dragon fruit juice na talagang dinadayo at pinipilahan.

Napansin nga namin agad ang tindahan ng dragon fruit juice ni Aling Nely at Tatay Tony sa tapat ng Quiapo church dahil sa dami ng tao na bumibili dito.

Katunayan, nakakaubos daw sila ng hanggang 500 kilo ng dragon fruit kada araw lalo na tuwing Linggo dahil sa dami ng kanilang kostumer.

Bakit nga ba ito binabalik-balikan?

“Kasi mura, sa halagang 25, 30, 50 nakakatikim na sila (ng dragon fruit) kesa gagawa sila bibili sila ng kilo mahal 300 ang kilo,” sabi ni Aling Nely sa panayam ng Abante News.

Pagmamalaki pa ni Aling Nely, all natural, walang food coloring, at walang halong asukal ang kanilang dragon fruit juice. Tanging dragon fruit lamang at gatas ang kanilang sangkap sa masarap na juice na ito.

Kadalasan ay imported umano ang kanilang dragon fruit pero kung season naman nito dito sa Pilipinas ay nakakakuha sila mula sa local supplier simula October hanggang December.

Kwento pa ni Aling Nely, noong March 2022 lamang umano sila nagsimulang magtinda ng dragon fruit juice. Pero bago ito ay talagang sa pagtitinda na sila ng prutas at gulay nalinya hanggang sa maisipan nga nila na gawing juice ang dragon fruit at dito na talaga nag-boom at sumikat ang kanilang produkto.

Nagsisimula silang magbenta mula alas-otso ng umaga hanggang alas-otso ng gabi kaya kung gusto mong matikman ang sarap ng kanilang dragon fruit juice, punta na sa Quiapo! (Angelique Manalo)