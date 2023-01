3 Chinese national wanted sa investment scam, oil smuggling timbog

Arestado ng mga operatiba ng Fugitive Search Unit (FSU) ng Bureau of Immigration (BI) ang tatlong wanted na Chinese national dahil sa pagkakasangkot sa investment scam at oil smuggling sa kanilang bansa.

Kinilala ni BI Commissioner Norman Tansingco ang mga ito na sina Cheung Wa, 56, na dinakip sa Barangay Tambo; Chau Mut Hing, 63 at Zhang Yi, 50 na naaresto sa New Seaside, pawang sa Paranaque City.

Wanted aniya si Cheung sa Public Security Bureau sa Fuding City matapos makakolekta ng higit sa 40 Million RMB o P326.5 milyon mula sa 100 katao na nabiktima ng kanyang pekeng investment at real estate firm.

Samantala, may nakabinbin naman na warrant of arrest laban kina Chau at Zhang Yi na inakusahang mga miyembro ng sindikato sa oil smuggling at produksyon ng mga pekeng kalakal sa China.

Nakakulong sila sa pasilidad ng BI sa Bicutan, Taguig City habang inihahanda ang kanilang deportasyon. (Mina Navarro)