Vhong walang dating, lagapak ang pagbalik ‘Showtime’

Nagdulot ng drama ang muling paglabas ni Vhong Navarro sa “It’s Showtime” nitong Lunes. Nag-trending ito sa Twitter.

Maraming netizen ang sumawsaw sa eksena, kaya nagpasalin-salin ang video nang pagwi-welcome nina Vice Ganda, Anne Curtis, Kim Chiu, Ogie Alcasid, at iba pa, kay Vhong.

Kanya-kanyang paglalahad ng kanilang kasiyahan ang aktor sa pansamantalang kalayaang ipinagkaloob dito habang pinaga-aralan pa ang kasong rape na isinampa ng model na si Deniece Cornejo.

Nagtataka lang ako, na kahit nag-trending sa Twitter ang comeback ni Vhong sa show, hindi pumalo sa libo-libong likes, at share, ang video na tinweet ng It’s Showtime.

Sa iba’t ibang mga photo, video ni Vhong sa show ay humakot lang sa mahigit 1,000 ang like.

Sa Twitter ng ABS-CBN News ay pumalo lang sa 3.5K ang like.

Sa account naman ni Vhong ng photo nila ng grupo ng Showtime ay 7.5K lang ang nakuhang like.

Hindi sapat ang mga numerong `yon sa inaasahang pasabog na pagbabalik ng komedyante sa telebisyon.

Melai wagi laban sa mga nanlait kay Mela

Hindi man nagawang maging image model ng isang clothing brand ni Melai Cantiveros, natupad naman ito sa kanyang panganay na anak.

Aba, endorser na ng H&M Kids clothing si Mela Francisco, ha!

Proud na pinost ni Melai sa Instagram ang pictorial ng anak para sa naturang grand na may subtitle na “Are You Excited for the Weekend”.

Mangiyak-ngiyak si Melai sa nangyari sa anak.

“Superkilig and feeling blessed nate-teary eyed pa ako. Thank you God super proud of my ate,” sabi ni Melai.

Vindicated si Melai sa mga nagsasabing “panget” ang kanyang mga anak. Noong eleksiyon kasi ay dinamay ng mga kalaban ang mga anak ni Melai, dahil sa mensahe niya tungkol sa magnanakaw.

Si Leni Robredo ang sinuportahan ni Melai noong eleksiyon. At ang mga supporter ni President Bongbong Marcos ang bumanat sa kanya.