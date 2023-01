Steph Curry mani lang 6 na three points

PUMINTA si Stephen Curry ng 41 points mula sa anim na 3s, inayudahan ni Jordan Poole ng 32 points, at itinumba ng Golden State ang Washington 127-118 Lunes ng gabi sa Capital One Arena.

Bago dinayo ang Wizards ay 1-5 ang Warriors, humugot pa ng 17 points, 6 rebounds at 10 assists mula kay Draymond Green.

“This was a big win,” ani coach Steve Kerr matapos umakyat sa 22-22 ang Warriors. “When you’re .500 every win is a big win.”

Iwan pa ang Warriors 106-105 nang umpisahan ni Curry ang kalas.

Pumasok ang fall-away 3 ng star na kagagaling sa shoulder injury, sinundan ng isa pang basket, nag-assist sa pangatlo bago ang isa pang tres tungo sa 115-111 Golden State lead kulang 4 minutes pa.

Isa pang step-back 3 ni Curry na binuntutan ng long range bomb din ni Poole tungo sa 123-114, 1 1/2 minutes na lang.

Pinangunahan ng 32 points ni Kristaps Porzingis ang Washington, tumapos si Kyle Kuzma ng 16 points, 11 rebounds, 5 assists bagama’t 5 of 20 lang mula sa field. (Vladi Eduarte)