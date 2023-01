Shamcey, Jonas pinagbibitiw sa Miss U PH org.

Maugong ang panawagan ng beautycon world sa bansa para mag-resign na ang MUP executives na sina Jonas Gaffud, Shamcey Supsup, at lahat ng diumano’y mga feeling diyos sa organisasyon.

Sila ang sinisisi ng mga fan at mga Pinoy na mahilig sa Miss Universe sa pagkakaligwak ng napakagandang pambato nating si Celeste Cortesi. Wala raw kasing puwedeng gawin si Celeste kundi sumunod sa dikta nina Jonas et.al, kaya hindi nito nagawa ang mga diskarteng sa tingin niya ay makakatulong sa kanyang laban.

Ang mas nakakalungkot pang tsika ay nung iniwan umano si Celeste ng buong MUP team after nitong hindi makapasok sa top 16.

Sobrang disgusting na tsika at nakakawalang respeto na dapat ipaliwanag ng grupo nina Shamcey at Jonas kung totoo man yon o hindi.

Pagpapakita lamang daw ng kanilang immaturity at hindi pagiging sport ang ginawa nilang pag-walk-out at pag-iwan sa tinatawag nilang “alaga o anak-anakan.”

Marahil ay napapanahon na raw ulit para ibalik sa Binibining Pilipinas ang franchise ng Miss Universe Philippines, dahil kahit hindi pure Pinay ang head nitong si Madam Stella Marquez de Araneta, ay mas tunay raw itong magpakita ng pag-aaruga at pag-suporta sa kanyang mga anak-anakan.

Ouch!!!

MJ Lastimosa mahiwaga pagkawala sa Eat Bulaga

Bilib din kami kay MJ Lastimosa. 2014 pa nang siya’y lumaban bilang Miss Universe, pero hanggang nitong 2022 Miss U edition ay active pa rin ang loka sa pagbibigay suporta sa mga panlaban natin.

The fact is, kada may ganitong international event laging lumulutang ang name ni MJ na minsan ding naging host sa Eat Bulaga, and for some reasons na wa tayo knows ay bigla na lang nating hindi napapanood.

Ang dami tuloy nagtatanong, ano nga ba ang reason at nawala siya sa Eat Bulaga? Hindi ba siya effective na co-host? Kinabog pa siya ni Miles Ocampo na regular na sa Eat Bulaga, ha!

Anyway, as usual ay may ibang “ingay at impact ang mga kudang opinyon” ng Tita MJ natin na kinakarir talaga ang makipag-rubbing elbows sa mga international friends niya sa pageantry.

Ngayong hindi pumasok sa top 16 ang Philippines, will she still do the things she loves to cheering for our delegates?

Daniel proud faney ng Ginebra

Pinagmamalaki ni Daniel Padilla kung tawagin man siyang cheerer.

Sa halos pitong games nga ng Barangay Ginebra kontra sa Bay Area Dragons, literal na umuupo bilang nasa cheering squad si DJ para sa Barangay Ginebra.

Kaibigan ni Daniel ang halos lahat ng players ng team at ipinagmamalaki niyang since bata siya ay big fan na siya ng PBA at ng Ginebra team.

Malaking bagay ang presence ni Daniel dahil ang gaya niyang superstar sa showbiz ay nakakadagdag premium sa gana ng mga manonood at siyempre pa, feeling celebrity na din ang mga nakakasalamuha niya.

Tinanghal na champions ang Barangay Ginebra sa katatapos lamang na conference sa PBA at huwag tayong magugulat if soon ay magpa-liga itong si Daniel, with his basketball friends from the PBA.