Sey mo Jake? Kylie V nilantad na ang bagong ‘baby’

Ang feeling ng mga netizen, may dyowa na si Kylie Verzosa, at nakahanap na siya agad ng kapalit ni Jake Cuenca.

Kasi nga, sa Instagram niya, makikita ang sexy photo niya (palagi naman) at mababasa ang komento na…

“Honey I’m home!”

Oh, di ba? May ‘honey’ na si Kylie, at sino nga ba ang masuwerteng boylet na `yon?

Pero teka, biglang binago ni Kylie ang caption niyang `yon, at sa halip na honey, ginawa niyang baby, ha!

“Baby I’m home!” sabi nga ni Kylie.

Eh, ‘baby’ rin naman talaga ang tawag sa mga dyowa, di ba? Baby babe, baba, love, at kung ano-ano pang term of endearments.

Anyway, isa pa sa napansin ng mga netizen sa photo na `yon ni Kylie ay ang kanyang bulaklak, ha! Halos sumilip na nga raw.

Sabi ni aintyourmainn, “Jusq nmn kinabaan ako madame sumisilip na ang petals.”

rhegsdelacruz, “Wala ka bang panty.”

nigelmallari, “The breeze on your face. The sun brightens the sky. Look up and high. Coz its start of another lovely day. Have a good day Ms Kylie Versoza.”

deicq1115, “Sumosobra na siya.”

08eljey30, “Kita na kiffy mo, onti na lang.”

Well, lalo ngang nagiging palaban si Kylie sa pagpapasilip ng alindog niya, ha! Suwerte nga ng magiging ‘baby’ o ‘honey’ niya, ha! Kung wala pa talaga ngayon. (Rb Sermino)