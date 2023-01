Secret Boss kaabang-abang sa ‘The Iron Heart’

Finally, nag-announce na ang ABS-CBN tungkol sa pagpasok ni Ian Veneracion sa cast ng ‘The Iron Heart’ na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, iWantTFC, TFC (The Filipino Channel), ABS-CBN YouTube Entertainment channel at iba pang platforms ng Kapamilya Network.

Actually, last week, nag-share na si Richard ng picture nila ni Ian habang may kinukunan silang isang eksena sa isang hotel sa Cebu.

Excited nga si Richard sa pagpasok ni Ian sa ‘The Iron Heart’ bilang si ‘Secret Boss’.

Wala pang masyadong detalyeng inilalabas ang Star Creatives group ng ABS-CBN tungkol sa partisipasyon ni Ian sa ‘The Iron Heart’, pero kaabang-abang daw ‘yon.

Actually, Dondon, last year ko pa narinig ang tungkol sa special participation ni Ian sa action–drama series ni Richard, pero top secret ‘yon.

Pero alam n’yo ba na noong unang i-present kay Richard ang ‘The Iron Heart’ more than four years ago, kasama talaga sa original cast si Ian. Hindi pa nga sina Maja Salvador at Sue Ramirez ang leading ladies ni Richard, pero habang dine-develop nga ang istorya ng nasabing show, nagkaroon na ng mga pagbabago, pero ‘katuwa nga na finally ay nakapag-taping na para roon si Ian, huh!

Actually, noong magkaroon ng press launch last year ang ‘The Iron Heart’ sa Dolphy Theater, nagkaroon na ng bulung-bulungan na marami talagang iba’t ibang mga artistang papasok sa cast ng action-drama series, pero unti-unti ngang ia-announce ‘yon ng Star Creatives.

Bongga!

‘Universe’ ni Xian suportado ni Kim

Malaking bagay ‘yung pagiging direktor ni Xian Lim sa comedy movie ng Viva Films na pinagbibidahan ni Janno Gibbs, ang ‘Hello, Universe!’

Sa tuwing nababanggit nga ang pelikulang ‘yon na kasama rin sa cast sina Anjo Yllana, Benjie Paras, Sunshine Guimary at Maui Taylor ay hindi puwedeng hindi mabanggit ang pangalan ng boyfriend ni Kim Chiu.

Puring-puri ng cast ang kagalingan ni Xian bilang direktor, pero hanga rin sila dahil sa pagiging open ng actor-director sa mga suggestion ng cast pagdating sa kanilang mga eksena.

In fairness to Xian, open siya sa mga idea ng cast, lalo na nina Janno at Anjo, kaya lalo pa raw gumanda ang mga eksena ng ‘Hello, Universe!’

Anyway, ang sipag ng cast na mag-promote ng pelikula dahil kahit sa PBA, nag-promote si Janno at ang kanyang mga kasamahan.

Ang ‘Hello, Universe!’ kaya ang magiging first blockbuster ng 2023?

Basta ang sabi ng mga KimXi fan, susuportahan nila ang pelikulang ito dahil kay Xian, huh!

‘Yun na!