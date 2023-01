Scottie Thompson ‘Boy Bulabog’ ng Ginebra

SI Scottie Thompson ang isa sa itinoka ng Ginebra para mambulabog kay Bay Area import Myles Powell pagbalik ng Dragons import sa lineup sa final 2 games ng PBA Commissioner’s Cup Finals.

Lagari ang reigning MVP sa magkabilang dulo ng court, pagkatapos bantayan si Powell sa kabila ay hahabol pa ng rebound at magbababa ng bola.

“I pity Scottie,” natatawang pahayag ni coach Tim Cone. “He does all the work.”

Madalas ay ginagawa nang asintahan ni Powell ang Best Player of the Conference, pero sige lang.

“Guarding Powell, kahit pinapahiya niya ako palagi, okay lang. Kasama ako sa highlights (niya),” nakatawa ring pakli ni Thompson. “Ganu’n talaga, sobrang galing na player. ‘Yung mindset ko, ‘di ako nagpa-distract du’n.”

Minsang umiskor ng 50 si Powell, pero sa deciding Game 7 ay bumaba ang produksiyon sa 29.

Naka-22 attempts lang ang dating player ng 76ers, kalahati rito mula sa labas ng arc at lima ang pumasok.

Limitado si Powell, itinakbo ng Ginebra ang 114-99 win sa harap ng league-record crowd 54,589 sa Philippine Arena.

Sa pitong kampeonato, pinakamatamis kay Iskati itong huli. Lalo na, ex-NBA player ang binantayan.

“It’s a very tough team, may international coach at NBA players na legit,” giit ni Thompson. “Sobrang malaking bagay sa amin sa experience.” (Vladi Eduarte)