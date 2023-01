Sa hinamak ang huling halakhak

May maigsing pangyayari kamakailan sa social media mga tropapips na parang kuwento sa telenobela na ang inapi ang may huling halakhak.

Ang sabi ng ilang ayudanatics nating mga kurimaw– na hindi ko alam kung kasama sa mga nagoyo at sumugod sa DSWD-NCR office sa Maynila para mag-apply sa Sustainable Livelihood Program (SLP) para makakuha raw ng P10,000 ayuda na wala naman pala– sadya raw mahirap ang maging mahirap. Aba’y totoo naman.

Kaya raw gusto nila ang mga telenobela na inaapi ang mahirap na bida sa una, pero sa huli ay makakabangon at magtatagumpay. Kahit hindi raw eksaktong nangyayari sa kanilang buhay ang napapanood sa telebisyon, kahit papaano raw eh nakaka-relate sila.

Bukod doon, nagkakaroon sila ng pag-asa na baka isang araw nga naman eh mangyari sa kanila sa tunay na buhay ang kanilang napanood sa telebisyon. Ang iba pa nating kurimaw, alam na edukasyon ang susi para makaahon sa kahirapan.

Kaya naman may mga magulang na mahirap ang talagang kayod dito, kayod doon ang ginagawa para maigapang ang pag-aaral ng anak. Ang problema, kapag walang paki ang anak sa pag-aaral. Nganga ang aabutin nila at hindi mapuputol ang ika nga eh ikot o cycle ng kahirapan sa kanilang pamilya.

At kamakailan nga, nagkaroon ng mala-telenobelang pangyayari sa social media na nagsimula sa post ng isang dalagitang excited sa regalo ng kaniyang mga magulang na isang bag.

Batay sa kuwento, Pinay ang dalagita pero sa Singapore na nakatira ang pamilya. Ang dalagita, ipinost sa kaniyang social media account ang pag-unboxed niya sa regalong tinawag niyang first “luxury” bag na Charles & Keith ang tatak.

Para sa mga yayamanin at feeling yayamanin, alam nila na hindi maituturing “luxury” bag ang brand na Charles & Keith dahil hindi milyon o daang libong piso ang halaga nito. Kaya ang pobreng dalagita na masaya lang naman sa natanggap na regalo, inokray at nalait ng mga feelingera.

Mayroon din namang mga nagtanggol sa kaniya. At sa halip na magalit, magmukmok, o ikahiya ang regalo ng mga magulang, ikinuwento niya ang kanilang mahirap na buhay noon. Hindi nga raw sila makabili ng tinapay sa Bread Talk kapag dumadaan sila rito.

Sasabihan lang daw siya na “next time” pero alam niyang wala naman talagang next time. Kaya naman malaki at mahalagang bagay na para sa kaniya ang maregaluhan ng Charles & Keith, na umaabot naman sa libong piso ang halaga, lalo na ang malalaking bag.

Ang maganda rito, napansin ng may-ari ng Charles & Keith ang nangyari sa dalagita at ipinatawag sila ng kaniyang ama. Pumasyal sila sa tanggapan ng Charles & Keith at pina-tsibog pa. Hindi lang natin alam kung may pabaon na panibagong bag at wallet sa kanila.

Humanga ang may-ari ng brand ng bag sa maayos na pagsagot ng dalagita sa mga puna. Malamang, kung dumating ang panahon na magtatrabaho na si girl, posibleng magpadala siya ng resume sa Charles & Keith. At kung ako sa brand na bag, gagawin kong ambassadress ng produkto si girl. Kung papaano ang branding na gagawin… secret.

In short, kahit nakatanggap ng panlalait ang dalagita para sa kaniyang simpleng kaligayahan, siya ang nagwagi. Malamang na marami sa mga lumait kay girl ang wala namang “luxury” bag o kahit man lang Charles & Keith ang tatak.

Pero ang dalagita na kanilang pinagtawanan, nakaharap pa mismo ang may-ari ng brand at nakapasyal pa sa opisina.

Ang posibleng sunod na tanong siguro ng iba, may Bread Talk kaya sa Singapore? Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”