Rex Gatchalian susunod na DSWD chief

Si Valenzuela Representative Rex Gatchalian ang napipisil ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na susunod na kalihim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ito ang ibunyag ng isang mapagkakatiwalaang source ng Abante kasabay nang pagsabing hindi na makakakuha ng reappointment pa si DSWD Secretary Erwin Tulfo matapos siyang dalawang beses na hindi makumpirma sa makapangyarihang Commission on Appointments (CA).

Matatandang itinalaga nang officer-in-charge ng DSWD ang Undersecretary na si Eduardo Punay.

“From what I know, Cong. Rex Gatchalian will be the next DSWD secretary,” sabi source na isang mambabatas nang makapanayam ng pahayagang ito.

“Malabo nang mare-appoint si Secretary Erwin Tulfo as head of DSWD,” dagdag pa niya.

Pero giit ng source, may posibilidad naman na bigyan pa rin ng posisyon sa gobyerno si Tulfo tulad ng presidential adviser o line agency position na hindi na kailangan pang dumaan sa CA confirmation.

“May position na naghihintay, it’s like presidential adviser pero I don’t know kung ano yung ibibigay sa kanya,” sambit pa ng source.

Matatandaan na dalawang beses nang na-bypassed si Tulfo sa CA matapos maungkat ang tungkol sa isyu ng kanyang conviction sa kasong libel gayundin ang kanyang citizenship.

Sabi pa ng source, ang management style o kakaibang estilo na pamamahala ni Gatchalian ang siyang rason kung bakit siya ang napili sa nasabing posisyon lalo na noong panahon na naging alkalde siya ng Valenzuela City sa loob ng siyam taon.

Bago naging mayor ng Valenzuela, si Cong. Gatchalian ay siyam na taon ring naging kongresista ng lungsod.

Samantala, itinanggi naman ni Cong. Gatchalian na siya na ang napiling susunod na kalihim ng DSWD kapalit ni Tulfo.

“Hindi. I’m serving here in Valenzuela,” maikling sagot ng senador sa kanyang text sa Abante. (Dindo Matining)