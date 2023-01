Public enemy #1 sa Twitter: Alex kasuklam-suklam ginawa sa waiter

Ni: Rey Pumaloy

Hindi ko kinaya ‘yung bansag kay Alex Gonzaga na ‘public enemy number 1’, at ‘most hated sa Twitter’ ha!

Sa unang tingin, akala mo may pinaslang si Alex, dahil sa tindi ng galit sa kanya ng mga netizen.

Aba, tinalbugan niya ang mga Miss Universe story. Nag-trending talaga siya, at pinagpiyestahan ng mga netizen.

Kahit ang pagkakaligwak ni Celeste Cortesi, at pagwawagi ni R’Bonney Gabriel sa Miss Universe 2022, kinabog niya.

Aba, parang apoy na kumalat sa social media ang itinuturing na ‘foul’ o kabastusan daw ni Alex sa ginawa niya sa waiter na may bitbit ng cake para i-blow niya ang kandila.

Kinasuklaman ng mga netizen ang ginawa ni Alex na pagpahid ng cake sa noo ng waiter, na ayon sa mga komento ay walang nagawa ang waiter kundi ngumiti na lang.

Kinaawaan ng mga netizen ang waiter na sa paniniwala nila ay dapat nirespeto ni Alex dahil pinipilit nitong pagsilbihan ng maayos ang mga costumer na gaya ni Alex.

Kaya ang sabi ng mga netizen kay Alex, “Public Enemy Number One”, “Bastos”, “Walang breeding”.

Kinalkal pa ng mga netizen ang mga lumang videos ni Alex para ipakita ang pagiging galawgaw at mistulang nasisiraan na ng ulo si Alex.

Maging ang ate nina Julia Barretto na si Dani Barretto ay damay sa galit ng mga netizen. Kinunsinti raw kasi nito si Alex at pinagtawanan pa ang waiter.

Komento ni @maleedus, “Nilapit pa talaga ni Dani Barretto ‘yung camera niya sa mukha ni Kuya noh like as if Alex Gonzaga’s act isn’t enough…tangina talaga pag-uugali ng mga ito.”

Sinubukang baklasin ni Dani sa IG story ang video para raw ma-absuwelto ito sa pambibilad kay Alex sa kahihiyan at galit.

Dahil sa pangyayari inihelera si Alex ng mga netizen kay Donnalyn Bartolome. Nanawagan ang marami na huwag nang i-follow sa social media ang mga ito.

Anyway, heto naman ang tweet ni John Mark Yap, isang stage manager, writer, at isa ring aktor.

Kuwento nga niya, nakatrabaho raw niya si Alex noon, with Joseph Marco, sa pelikula.

“Ang bastos talaga ng ginawa niya kay kuya!

“As someone who has worked directly with this woman for her first film as a lead, I can personally say na masama talaga ugali ng babaeng ito!

“Always the cause of delay sa shooting. Almost everyone on set hated her.

“She was just nice to me kasi mataas posisyon ko sa pelikula.

“Her leading man, Joseph Marco, on the other hand was literally one of the most humble and nicest people I’ve ever worked with. Never ko nakitaan ng attitude kahit once sa buong time na nagshoshoot kami for weeks.

“She was even very rude to @rebranger who did a small role in that film when they were at the tent! I’ll let Reb tell that story but I swear, masama talaga ugali niya and everyone on set saw/experienced it.

“Para lang malinaw, 2016 pa po na-shoot at naipalabas ang pelikula. Nasa Netflix na nga eh!”

Heto naman ang version ng karanasan umano ni Reb Atadero (singer, actor, gamer, content creator) kay Alex:

“Short version: Kung wala kang pangalan, hindi ka niya para bigyan ng basic respect. Kahit na may eksena kayo, pag tapos na ang mga linya niya, bibitaw at iiwan ka sa ere kahit wala pang sumisigat ng cut.

“As I was trying to get settled, tinawag ako bigla for briefing. Nagmadali ako and I accidentally left my bag on top of a cot. Apparently, it was hers. Pagbalik ko: ‘Kaninong bag to?’ Me: Mine! I’m sorry.”

She exhaled at me followed by a weak smile. That was our intro.”

Heto naman ang tweet ni Red nang naging experience rin daw niya kay Alex noon:

“Agree. Isa ko sa mga mall admin noon kung saan may commercial shoot siya, ini-inform kami agad na erratic yung magiging sched ng shoot kasi lagi raw late yan at may attitude. Nung actual day ng shoot 3-4 hours delayed nga. Siyang tunay!”

“Tingin mo nakakatawa yan? Wala talaga sa lugar tong babae na to. Pwe.”

Anyway, bukas ang pahinang ito para kay Alex. Habang sinusulat ito, wala pang reaksiyon si Alex sa mga birada sa kanya dahil sa naglabasang video.