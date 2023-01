PS-DBM nakaipon ng P681M

Ipinagmalaki ng Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM) na nakaipon ang gobyerno ng mahigit P681 milyon dahil sa ipinatupad na transparent at episyenteng procurement system.

Ito ang ibinalita ni PS-DBM Executive Director Dennis Santiago na aniya ay pinakamataas na naitalang savings kumpara noong 2021 na P559 milyon.

Sinabi ng opisyal na resulta ito ng kasipagan at sakripisyo ng mga kawani ng PS-DBM para masiguro ang transparency at episyenteng public procurement process.

Umaasa naman si DBM Secretary Amenah Pa¬ngandaman na makakabawi ang PS-DBM at maibalik ang magandang impresyon sa publiko mula sa mga reporma at inisyatibang ipinatupad ng mga opisyal at kawani nito matapos ang kinasangkutang kontrobersya noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. (Aileen Taliping)